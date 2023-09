Gerichtsentscheid: Polizei darf Klimakleber nicht nackt durchsuchen

Ein Beamte hatte den 24-Jährigen am 20. Februar gezwungen im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände auch seine Unterwäsche hinunterzuziehen. „Der BF (Beschwerdeführer) wurde wegen des Verdachts einer geringfügigen Verwaltungsübertretung nach dem Versammlungsgesetz festgenommen, leistete keinerlei Widerstand gegen seine Festnahme und wirkte an seiner Durchsuchung am Versammlungsort sowie der Feststellung seiner Identität mit“, hieß es in dem rechtskräftigen Erkenntnis.

