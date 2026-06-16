Gemeinderat: ÖVP fordert „Neustart für Wirtschaftsstandort“

Am Dienstag tagte der Gemeinderat, wo die ÖVP zu „Aktuellen Stunde“ das Thema „Rekordschulden und höchste Arbeitslosigkeit“ einbrachte. Sie forderte damit quasi zeitgleich zur Präsentation von Walter Ruck und Bürgermeister Michael Ludwigs „Zukunftsvereinbarung“ einen Neustart des Wiener Arbeits- und Wirtschaftsstandorts.

Wien habe eine hohe Arbeitslosigkeit sowie „Rekordausgaben für die Mindestsicherung“, so ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß. Die Kosten Letzterer seien in den letzten Jahren stark gestiegen. Er bemängelte den Anreiz, für junge Menschen einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, „wenn er mit der Wiener Mindestsicherung mehr bekommt als mit 40 Stunden Arbeit.“