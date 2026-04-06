52 neue Wohnungen in Simmering werden vergeben

Der bestehende Gemeindebau am Simmeringer Muhrhoferweg wurde durch einen Neubau erweitert. Dieser bringt zusätzliche Infrastruktur sowie hochwertige Grün- und Freiflächen für das gesamte Grätzl.

Die 52 neuen Wohnungen in der Hoefftgasse 8 verfügen über ein bis fünf Zimmer und sind zwischen 39 und 112 m² groß – alle mit privaten Freibereichen. Eine große Gemeinschaftsterrasse mit Naschgärten und Hochbeeten sowie eine Pergola mit Sitzelementen fördern das soziale Miteinander. Eine Gewerbefläche im Erdgeschoß, ein Spielplatz und Fahrradabstellräume komplettieren das Angebot.

Das Baukonzept ist mit einer Photovoltaikanlage, Fassaden- und Dachbegrünungen sowie dem Einsatz nachhaltiger Materialien und Bauweisen ökologisch ausgelegt. „Abgesehen von der Wohnqualität bieten unbefristete Mietverträge, ohne Eigenmittel oder Kautionszahlung, den künftigen Mieterinnen und Mietern jene Sicherheit und Leistbarkeit, die aus einer Wohnung ein echtes Zuhause machen“, erklärt SPÖ-Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.