Wie und wo kann man schöner wohnen in Wien? Diese Frage hat viele Antworten. Denn es gibt nicht den einen Typus, sondern mehrere sehr unterschiedliche, oft sehr gelungene Modelle: gemeinschaftlich, sozial, luxuriös, landschaftsnah oder städtebaulich experimentell.

Urban architektonisch ambitioniert und relativ „neu gedacht“ ist das Wohnprojekt Nordbahnviertel, das spannendste neue Stadtquartier mit dem skulptural gedrehten Leywand Wohnhochhaus, 21 Stockwerke hoch, mit umwerfender Aussicht über Stadt und grüne Stadtwildnis.

Die Seestadt Aspern ist als eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas ein großes Labor für neue Wohnformen mit Blick auf Nachhaltigkeit, Holzbau und Nutzungsmischung. Markante Beispiele sind der 84 Meter hohe Holzturm „HoHo Wien“, das Bildungsquartier und Wohnprojekte, die urbane Dichte mit Grünraum verbinden. Und um altersfreundliches Wohnen geht es beim „Seecarré“ am Nordwestufer.