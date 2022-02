Geliehener E-Scooter verriet Räuber: Festgenommen

Gleich vier Raubüberfälle im Februar sollen auf das Konto eines 21-jährigen Österreichers gehen. Drei Mal soll er bei Tankstellen in Wien-Leopoldstadt und in der Brigittenau zugeschlagen haben, zuletzt am Donnerstag in einem Supermarkt.

Der Täter hatte bei den Überfällen immer eine silberne Pistole bei sich. Zudem war er mit einer FFP2-Maske maskiert. Als Fluchtfahrzeug diente jeweils ein Leih-E-Scooter.

Und genau das wurde dem Verdächtigen zum Verhängnis: Die Raubermittler konnten den Verdächtigen über den Scooter-Verleih ausforschen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Festnahme und eine Hausdurchsuchung an.

Auch der Aufenthaltsort des Verdächtigen konnte am 24. Februar über einen E-Scooter ausgeforscht werden. Das Fahrzeug wurde nämlich geortet. Gerade zu diesem Zeitpunkt soll der Mann gerade den vierten Überfall begangen haben. Er wurde auf der Flucht festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in einem Mistkübel gefunden und sichergstellt.

Bei der Hausdurchsuchung wurden Kleidungsstücke sichergestellt, die der Mann bei den Überfällen getragen haben soll. Außerdem fanden die Ermittler Munition für eine Gaspistole.

Der 21-jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.