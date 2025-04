Gut gehütetes Geheimnis gelüftet: Der Privattunnel vom Schwedenplatz

Rund 100 Meter Luftlinie vom Eingang am Fleischmarkt befindet sich der oben erwähnte Hafnersteig . Für die hauseigene Tiefgarage ist der Niveauunterschied äußerst günstig – es fehlt freilich die Verbindung dorthin. Und die schafft man, indem die Griechengasse untertunnelt und somit eine direkte und schnelle Zufahrt vom Schwedenplatz bis zur Tiefgarage am Fleischmarkt geschaffen wird.

„Zuerst wollte Flöttl die Griechengasse per Schranken absperren und damit zur Privatstraße erklären, um so ausfahren zu können. Doch wir Anrainer haben uns gewehrt.“ Erfolgreich. Flöttl brauchte einen Plan B – und ersann eine „wahnwitzige Idee, die er mit willfährigen Beamten umsetzen konnte. Etwas, das heutzutage absolut unmöglich wäre“, berichtet der Insider.

Doch das luxuriöse Domizil in grünspangrüner Optik hat einen Haken: Der glanzvolle Lift würde einen zwar bequem in die Tiefgarage bringen – allein, bei der Ausfahrt spießt es sich. Eine bekannte Persönlichkeit aus der Immobilienbranche schildert unter Zusicherung ihrer Anonymität im Detail, wie das seinerzeit gelaufen ist.

Apropos historische Bausubstanz: „Man hat sich auch nichts gepfiffen und ist durch die römischen Fundamente durchgefräst“, berichtet der Informant und Augenzeuge. 1991 war dann alles erledigt: der gesamte Komplex auf Geheiß der Bawag-Bonzen durch Architekt Harry Glück umgebaut, der Privattunnel für die später so titulierten „Penthouse-Sozialisten“ fertig. Der Tunnel ist übrigens nach wie vor in Betrieb.

Eigentümerin des Objekts ist nach dem Bawag-Absturz seit 2010 die Wlaschek-Privatstiftung Amisola, die wegen der „Privatsphäre der Mieter“ dem KURIER leider keine Einblicke in den Privattunnel geben möchte. Die Garage stehe auch nur den Mietern zur Verfügung. Nur so viel: „Die Einfahrt führt über öffentliches Gut (Griechengasse). Die dafür erforderlichen Bewilligungen liegen vor, die entsprechenden Abgaben werden geleistet.“

Was so ein Privattunnel damals gekostet hat (und heute laufend an Abgaben und Betrieb kostet), bleibt also ungewiss. Hannes Swoboda, damals SPÖ-Planungsstadtrat, kann sich an diese Sache „leider überhaupt nicht erinnern“. Der Raumplaner und Glück-Experte Reinhard Seiß wäre gerne mit Originalplänen des Tunnels behilflich gewesen, allerdings: „Architekt Glück hat sein Büro Anfang der 1990er verkauft – später sind alle seine Pläne in der Versenkung verschwunden.“