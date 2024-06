Streit in Wien: Drei Bekannte verletzten sich gegenseitig am Kopf

Ein Streit unter Bekannten in Wien-Floridsdorf hat Sonntagfrüh einen Polizeieinsatz zur Folge gehabt.

Zur Auseinandersetzung war es offenbar gekommen, weil der 23-Jährige wollte, dass die beiden 18-Jährigen seine Wohnung verlassen, diese sich aber angeblich weigerten.

Hilfeschreie waren zu hören

Anrainer riefen die Polizei, da Hilfeschreie einer Frau aus dem Mehrparteienhaus zuhören waren, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag. Den Beamten kam im Stiegenhaus eine verletzte 18-Jährige entgegen. Ihren Angaben zufolge war es in der Wohnung des Mannes zum Streit gekommen, wobei ihre gleichaltrige Freundin ebenfalls verletzt worden sei. Diese sei aber schon davongelaufen. Der 23-jährige Pole habe sie zudem mit einer Waffe bedroht.

Alle hatten Kopfverletzungen

Der Mann kam dann plötzlich ebenfalls aus seiner Wohnung, und auch er wies Verletzungen auf, so die Sprecherin: "Alle drei trugen Kopfverletzungen sowie Hämatome am übrigen Körper davon." Die zweite Frau wurde wenig später in der Nähe der Wohnung aufgefunden. Die drei wurden ins Krankenhaus gebracht.