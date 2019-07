Gefangen im Park: Warum Gärten nachts gesperrt sind

Die hohen Gittertore sind geschlossen – es hilft kein Rütteln. Der Portier ist nach Hause gegangen. Was tun, wenn man sich unfreiwillig in einem Park in Wien befindet und es langsam dunkel wird?

„Bin übers Tor geklettert“, postet ein KURIER-Leser, der schon zwei Mal im Park des Belvederes eingesperrt war. Ihm machte das nichts: „Immerhin war der Trainingseffekt hoch.“

Es kann passieren, dass die Besucher die Zeit übersehen. Punkt 21 Uhr – wie es der Plan vorsieht – drehte der Parkwächter beim Hietzinger Ausgang in Schönbrunn den Schlüssel um und ging wortlos an den Zurückbleibenden vorbei, die auf das Tor zueilten. Sie fanden mit einem anderen Ausgang einen Ausweg ( der KURIER berichtete).