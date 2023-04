Gefährlicher Einbruchsversuch: Unbekannte wollten mit Säure in Waffengeschäft

In der Nacht auf Dienstag hatten es Kriminelle auf ein Jagdgeschäft in Wien-Landstraße abgesehen. In dem Geschäft am Rennweg werden auch Waffen verkauft, laut Polizei ist es denkbar, dass die Täter es auf diese abgesehen hatten.

