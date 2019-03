Gedenkveranstaltung zum 15. Todestag von Kardinal König

Am 13. März 2004 starb Kardinal König im Pflegehaus St.Katharina der Barmherzigen Schwestern. Fast 20 Jahre lang lebte und wirkte der Geistliche hier in seiner Wohnung in Mariahilf, Millergasse 6 -8.

Einige der Weggefährtinnen und -gefährten aus dieser Zeit finden sich am Donnerstag, 14. März um 15 Uhr zu einer Veranstaltung anlässlich seines Todestages zusammen, auch die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Eröffnet wird der Nachmittag mit einer Gesprächsrunde zum Thema „Kardinal König – seine Spuren in meinem Leben“. Dr.in Annemarie Fenzl, langjährige Büroleiterin von Kardinal König und Leiterin des Kardinal König Archivs, Wolfgang Moser, letzter Zeremoniär von Kardinal König, Sr. Maria Michaela Roth, Barmherzige Schwester vom hl. Vinzenz von Paul, und weitere Wegbegleiter werden ihre Erinnerungen an Kardinal König teilen. Weiters am Programm steht die Vorführung des Doku-Spielfilms „Der Kardinal“ (2011) des österreichischen Regisseurs und Drehbuchautors Andreas Gruber.

Ein Zimmer unverändert gelassen

Ein Raum der Wohnung, in der der Kardinal beinahe zwanzig Jahre gelebt hat, wurde im Haus St. Katharina fast unverändert belassen. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die exklusive Besichtigung des Kardinal König Gedenkzimmers möglich sein.