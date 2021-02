In Wien ist am Dienstag der Gedenkstein für die Opfer des Anschlags vom 2. November feierlich enthüllt worden. Zu Mittag haben sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Spitzenvertreterinnen und -vertreter der Stadtpolitik getroffen, um das Mahnmal im Rahmen eines kurzen Festakts seiner Bestimmung zu übergeben. "Im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020" ist auf dem schlichten, rund einen Meter hohen Stein aus Hartberger Granit zu lesen.

Bei der Bluttat in der Wiener Innenstadt kamen vier Menschen ums Leben, mehr als 20 Personen wurden teils schwer verletzt. Der Attentäter wurde nach wenigen Minuten von der Polizei gestellt und erschossen. Für den Ort des Erinnerns wurde der Desider-Friedmann-Platz gewählt, es ist einer der Tatorte im Bermudadreieck, dessen Lokale an jenem noch lauen Herbsttag auch am Abend voll waren