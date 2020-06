Gas- und andere Gebrechen

Ob Warmwasser oder Heizung – der Energieträger Gas ist in den meisten Wiener Wohnungen überlebenswichtig. Um so schlimmer ist die Entdeckung des Kontrollamtes, dass Gasanlagen in städtischen Wohnhäusern keiner sicherheitstechnischen Überprüfung unterzogen werden.

Kontrolliert – so die Kritik der Prüfer – werde nur, wenn Gebrechen oder Gasgeruch gemeldet werden. Im Gasgesetz vorgeschriebene Überprüfungen nach dem Stand der Technik – um eine Gefährdung der Gesundheit der Menschen zu verhindern – war bisher von Wiener Wohnen ignoriert worden.

"Das entspricht genau unseren Erfahrungen", erklärt Mietervertreter Gerhard Kuchta und schildert seine vergeblichen Versuche im Callcenter von Wiener Wohnen Hilfe zu bekommen. Wenn etwa Wassergebrechen Elektro-Schaltkästen unter Wasser gesetzt haben und Gefahr im Verzug war: Der Rückruf kam oft erst Tage später. Kuchta: "Und wir werden dann sogar noch als Querulanten hingestellt."