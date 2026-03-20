Gasgebrechen in Wien: Schanigarten für Grabungen abgebaut

Ein Gasgebrechen hat Freitagmittag zu einem aufsehenerregenden Einsatz in der Wiener Innenstadt am Beginn der Singerstraße vom Stephansplatz geführt.

Wie eine Sprecherin der Wiener Netze mitteilte, wurden bei einer Routinekontrolle in dem Bereich erhöhte Gaswerte gemessen. Bei der betroffenen Leitung handle es sich um eine Hausleitung. Die Gaszufuhr in dem Bereich musste nicht unterbunden werden, die Versorgung sei aufrecht.

Schanigarten musste abgebaut werden

Spektakulär wurde der Einsatz, weil die Berufsfeuerwehr zur Unterstützung anrückte. Um zu der Leitung zu gelangen, musste ein Schanigarten abgebaut werden. Erst danach konnten die Mitarbeiter der Wiener Netze den Bereich aufgraben und nach dem Schaden suchen.