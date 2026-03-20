Wien

Mann in Wien bei Straßenbahnunfall lebensgefährlich verletzt

65-Jähriger geriet am Höchstädtplatz unter Straßenbahn – Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.
Johannes Weichhart
20.03.2026, 12:06

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++ THEMENBILD ++ STRASSENBAH / WIENER LINIEN / VERKEHR / ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Am Höchstädtplatz kam es Donnerstagabend zu einem schweren Unfall: Eine 26-jährige Straßenbahnfahrerin lenkte ihre Bahn von der Marchfeldstraße kommend in Richtung Dresdner Straße in den Haltestellenbereich.

Brutaler Raub in Wien: 17-Jähriger von drei Jugendlichen angegriffen

Ein 65-jähriger Mann hielt sich zum Unfallzeitpunkt auf der Haltestelleninsel nahe der Schienen auf. Dabei kam es zur Kollision mit der Straßenbahn. Der Mann geriet teilweise unter das Fahrzeug, das nach einer Notbremsung zum Stillstand kam.

Mann war betrunken

Die Berufsfeuerwehr Wien barg den Mann, die Berufsrettung Wien brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem 65-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 1,89 Promille festgestellt.

Blaulicht Brigittenau
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