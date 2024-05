Hunderte türkische Fans stürmen Reumannplatz

Erst in der letzten Runde der türkischen Süper Lig sicherte sich Galatasaray Istanbul am Sonntag den Meistertitel. Der Titelverteidiger triumphierte auswärts bei Konyaspor mit 3:1 und entschied damit das Fernduell gegen Fenerbahce für sich. Mit drei Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen krönte sich Galatasaray schließlich zum Meister, das Herzschlagfinale sorgte für reichlich Aufsehen – auch in Österreich.

"Das war schon immer so"

Die Stimmung sei laut übereinstimmenden Medienberichten großteils friedlich gewesen. Muhammed Yüksek, SPÖ-Bezirksrat in Favoriten und bekennender Galatasaray-Fan, war persönlich am Reumannplatz anwesend. Egal wer die Meisterschaft geholt hätte – Galatasaray oder Fenerbahnce – am Reumannplatz wäre gefeiert worden. „Das war schon immer so, auch in meiner Jugend“, kommentierte er auf X (vormals Twitter).