Fußgänger geriet am Ring unter Straßenbahn: Lebensgefahr

Am Mittwochabend kam es am Burgring zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem 82-jährigen Fußgänger, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der 82-Jährige die Fahrbahn und übersah dabei die Straßenbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 82-Jährige mit den Beinen unter die Straßenbahn geriet.

Ringstraße gesperrt

Die Berufsfeuerwehr Wien zog den 82-Jährigen schonend unter der Straßenbahn hervor und übergab ihn der Berufsrettung Wien, die die notfallmedizinische Versorgung übernahm. Anschließend wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in den Schockraum eines Spitals gebracht. Die Ringstraße wurde in dem Bereich für rund eine Stunde gesperrt und der Verkehr in diesem Zeitraum umgeleitet.

