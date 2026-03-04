Polizeieinsatz nach Fußballspiel: Fans zünden Pyrotechnik
Zusammenfassung
- Im Allianz-Stadion zündeten Fans im Heim- und Gästesektor pyrotechnische Gegenstände.
- Die Polizei verhinderte durch eine Sperre nach Spielende ein Aufeinandertreffen von Heim- und Gästefans, wobei es zu Durchbruchsversuchen kam.
- Ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt und ein Kennzeichen gestohlen; die Ermittlungen laufen.
Beim Zweitliga-Spiel im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf ist es Dienstagabend zu mehreren Zwischenfällen gekommen.
Laut Polizei wurden sowohl im Bereich der Gästefans als auch im Heimsektor pyrotechnische Gegenstände gezündet. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.
Als sich Heimfans in Richtung des Gästesektors bewegten, wurden zusätzliche Polizeikräfte im Stadion positioniert, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern.
Polizeiliche Sperre
Nach Spielende verließen rund 100 Heimfans geschlossen das Stadion in Richtung Linzer Straße. Um ein mögliches Aufeinandertreffen mit abströmenden Gästefans zu verhindern, errichtete die Polizei eine Sperre. Dabei kam es laut Exekutive zu mehreren Versuchen, die Sperrkette zu durchbrechen, woraufhin Beamte Körperkraft einsetzten.
Streifenwagen beschädigt
Im Anschluss stellten Polizisten fest, dass ein Streifenwagen beschädigt und eine Kennzeichentafel eines Polizeifahrzeugs gestohlen worden war. Die Ermittlungen laufen.
