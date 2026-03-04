Penzing

Polizeieinsatz nach Fußballspiel: Fans zünden Pyrotechnik

Bei einem Zweitliga-Spiel im Allianz-Stadion wurden im Heim- und Gästesektor pyrotechnische Gegenstände gezündet.
04.03.2026, 11:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/1. RUNDE: SK RAPID - LASK

Zusammenfassung

  • Im Allianz-Stadion zündeten Fans im Heim- und Gästesektor pyrotechnische Gegenstände.
  • Die Polizei verhinderte durch eine Sperre nach Spielende ein Aufeinandertreffen von Heim- und Gästefans, wobei es zu Durchbruchsversuchen kam.
  • Ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt und ein Kennzeichen gestohlen; die Ermittlungen laufen.

Beim Zweitliga-Spiel im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf ist es Dienstagabend zu mehreren Zwischenfällen gekommen. 

Einbrüche in NÖ nach neun Jahren geklärt: Verdächtiger in U-Haft

Laut Polizei wurden sowohl im Bereich der Gästefans als auch im Heimsektor pyrotechnische Gegenstände gezündet. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

Als sich Heimfans in Richtung des Gästesektors bewegten, wurden zusätzliche Polizeikräfte im Stadion positioniert, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern.

Im Bellaria-Kino flimmern bald wieder die Filme

Polizeiliche Sperre

Nach Spielende verließen rund 100 Heimfans geschlossen das Stadion in Richtung Linzer Straße. Um ein mögliches Aufeinandertreffen mit abströmenden Gästefans zu verhindern, errichtete die Polizei eine Sperre. Dabei kam es laut Exekutive zu mehreren Versuchen, die Sperrkette zu durchbrechen, woraufhin Beamte Körperkraft einsetzten.

Frau stahl Defi aus Gemeindeamt in Tirol: Polizei sucht Zeugen

Streifenwagen beschädigt

Im Anschluss stellten Polizisten fest, dass ein Streifenwagen beschädigt und eine Kennzeichentafel eines Polizeifahrzeugs gestohlen worden war. Die Ermittlungen laufen.

Penzing Wien Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare