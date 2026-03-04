Polizeieinsatz nach Fußballspiel: Fans zünden Pyrotechnik

Beim Zweitliga-Spiel im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf ist es Dienstagabend zu mehreren Zwischenfällen gekommen.

Laut Polizei wurden sowohl im Bereich der Gästefans als auch im Heimsektor pyrotechnische Gegenstände gezündet. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

Als sich Heimfans in Richtung des Gästesektors bewegten, wurden zusätzliche Polizeikräfte im Stadion positioniert, um mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern.