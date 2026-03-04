Tirol

Frau stahl Defi aus Gemeindeamt in Tirol: Polizei sucht Zeugen

Ein lebensrettendes Gerät wurde aus dem Gemeindeamt Nassereith entwendet und später beschädigt aufgefunden.
04.03.2026, 11:15

Polizeischild bei Nacht.

Eine unbekannte Frau stahl am 23. Februar einen Defibrillator aus dem öffentlich zugänglichen Foyer des Gemeindeamtes in Nassereith. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht um 12.40 Uhr und wurde von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet, wie die Polizei Tirol berichtet.

Das zur Notfallversorgung platzierte medizinische Gerät wurde tags darauf gegen 15 Uhr von Mitarbeitern der Straßenmeisterei entlang der B189 entdeckt. Der Defi war schwer beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags, wie die Polizei informiert.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ersucht, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Nassereith unter der Telefonnummer 059133 - 7103 zu richten. 

Blaulicht Tirol
kurier.at, safran  | 

