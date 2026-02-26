Tirol

Unfall vor der Haustür: 91-Jährige in Tirol angefahren

Der Unfall ereignete sich vor der Hauseinfahrt der Frau. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.
26.02.2026, 10:01

Eine 91-jährige Frau ist Mittwochabend im Tiroler Rum (Bezirk Innsbruck-Land) vor einer Hauseinfahrt von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Das von einem unbekannten Mann gelenkte Auto war langsam rückwärts aus der Einfahrt gefahren, teilte die Polizei mit. 

Die Frau wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich an der Lendenwirbelsäule. Der Unbekannte kümmerte sich kurz um die Verletzte und verließ dann den Unfallort. Die Frau wurde ins Krankenhaus Hall gebracht.

Die Rettung war von einem unbeteiligten Passanten verständigt worden. Dieser hatte den Unfall selbst nicht beobachtet, hieß es.

