Im Bellaria-Kino flimmern bald wieder die Filme

Der Filmriss im Bellaria-Kino ist mittlerweile sieben Jahre her. Und es könnte sein, dass das siebente Jahr seit dem Aus des historischen Kinos kein verflixtes sein könnte. Im Gegenteil. Denn die Bauzäune außen sind wieder weg, im Inneren des Kinos wird bereits an den Details gearbeitet, bestätigte Michael Stejskal, Betreiber des Votivkinos, der mit Moritz Baier vom Café Liebling die Wiedereröffnung des Bellaria Kinos vorantreibt.

„Die Kinositze sind eingebaut, die Kinotechnik ist installiert und die letzten Arbeiten an der Lüftung werden fertiggestellt“, informierte er auf Anfrage des KURIER, dass die Renovierung große Fortschritte macht. Schon im Oktober des Vorjahres konnten Stejaskal und sein Team vermelden, dass die Hauptursache für die Verzögerung behoben werden konnte – der Umbau des Innenhofs des Gebäudes in der Museumsstraße.

Keine Entmutigung Danach folgten zahlreiche Innenarbeiten, die auch teilweise zu Enttäuschungen führten. So wurde etwa der alte Fußbodenbelag im Kino entfernt. Der Holzfußboden darunter habe sich, so der ernüchternde Befund der künftigen Betreiber, allerdings in einem sehr schlechten Zustand befunden, dieser musste abgeschliffen und auch erneuert werden. Was allerdings der Motivation des Teams keinen Abbruch tat. „Auch wenn nach außen hin kein Fortschritt sichtbar war, haben wir jede Menge Zeit und Nerven und auch sehr hohe Eigenmittel investiert, um alle Probleme zu überwinden und ans Ziel zu kommen“, heißt es auf den Social Media Plattformen des Bellaria-Kinos, „wir können es kaum erwarten, euch endlich im Kino begrüßen zu können und dort Programm zu machen.“

