Bauarbeiten laufen: Filmriss auf Bellaria-Baustelle beendet

„Durchhalten!“

„Bravo an euch! Durchhalten heißt die Devise! You can do it! Bleibt standhaft, ihr schafft das! Toi Toi Toi und gute Nerven beim Weitermachen, das wird super! Super!“ lautet der aktuelle Tenor der Unterstützerinnen und Unterstützer zur Rettung des Kinos. Dabei hatten die Betreiber der Crowdfunding-Aktion schon im Vorjahr angeboten, das eingezahlte Geld in Form von Gutscheinen für Kino oder Lokale der Crowdfunding-Initiatoren zu tauschen. „Das hat fast niemand in Anspruch genommen“, sagt Sprecherin Lisa Stolze.