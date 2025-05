Breitenseer Lichtspiele: Aus dem Winterschlaf erwacht

Historische Bestuhlung

Doch nicht nur das Publikum ist bunt gemischt. Auf der Leinwand wird vom Kinderkino bis zum Stummfilm so gut wie jeder Geschmack bedient. „Wir schauen, dass im Programm für jeden etwas dabei ist“, so Nitsch-Fitz. Schwerpunkte seien österreichische und europäische Produktionen. „Und weil es eben das älteste Kino ist, ist es uns auch wichtig, dass man Stummfilme hier erleben kann“, sagt sie über die Programmauswahl.

Ein Film, der es nicht auf die Breitenseer Leinwand geschafft hat, ist der oscarprämierte „The Brutalist“. „Das Filmdrama dauert drei Stunden. So lange kann niemand auf unseren Holzsesseln sitzen“, scherzt Mattersdorfer. Die kultige Bestuhlung, die knapp 100 Jahre alt ist, hat sich nämlich nicht verändert. „Wir schätzen die Holzbestuhlung sehr und bekommen oft Rückmeldungen, dass sie sehr charmant ist.“ Für längere Filme sei sie aber nicht ganz ideal. „Die Sessel sind leider schon etwas ramponiert, obwohl wir versucht haben, sie gut instand zu halten“, sagt Nitsch-Fitz. „Die Stühle sind aus 1927 und so wackeln sie auch“, ergänzt Mattersdorfer.

Im Sommer wird deshalb eine neue Kinobestuhlung kommen. Aber keine Sorge: „Eine Nostalgiereihe mit den Holzstühlen wird erhalten bleiben“, versichern die beiden. So wie alle Veränderungen im Kino soll die Bestuhlung zum historischen Charakter der Lichtspiele passen. „Aber man wird weicher sitzen“, heißt es. Die Instandhaltung des Kinos sei ein „immerwährendes Projekt“, bei dem Nitsch-Fitz und Mattersdorfer stets selbst Hand anlege. Nicht nur in den Innenräumen wird gearbeitet: Die Fassade des Hauses strahlt nun in Rosa, da Fliesen darunter freigelegt wurden.