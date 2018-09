Für einen sicheren Schulweg: Bei Polizeipräsenz wird gebremst

Im Zuge der Aktion werden seit Montag an bestimmten Standorten in Wien Kreuzungen sowie Schutzwege von der Polizei besetzt. „Es gibt in Wien 200 Positionen, die gesichert werden. Davon sind rund 65 von Schülerlotsen besetzt“, erklärt Michael Takacs, Leiter der Landesverkehrsabteilung.

In der Millergasse in Mariahilf positionierten sich Dienstagfrüh zwei Beamte. Volksschüler David hatte bereits seinen zweiten Schultag vor sich, den Weg in die Klasse hatte die Familie aber noch nicht geprobt.

„Wir werden die ganze Woche noch üben“, verspricht seine Mutter. Weitaus mehr Erfahrungen hat der neunjährige Aurelio, der bereits die vierte Klasse besucht und seine Erfahrung weitergeben möchte: „Wir sind immer denselben Weg gegangen, aber immer ein Stück mehr. Jetzt darf ich schon alleine gehen.“

Auch bei der Volksschule Galileigasse in Wien-Alsergrund wurde Mittwochfrüh im Zuge der Aktion der Schulweg gesichert. Gleich vier Beamte postierten sich bei der Kreuzung Sobieskigasse/Sechsschimmelgasse und geleiteten die Kinder sicher über die Straße. Ein Familienvater erzählt, dass er – wie von Verkehrsexperten empfohlen – vergangene Woche bereits den Schulweg mit den Kleinen geübt hatte.

Lasermessungen wurden von der Exekutive bei der Kreuzung nicht durchgeführt. „Da bewirkt unser Auftreten mehr“, schildert einer der Polizisten.