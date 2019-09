Frühe Hilfe für Familien spart dem Staat bares Geld

Vermittelt werden die Familien aus verschiedenen Richtungen, wie zum Beispiel Spitälern, Kindergärten. Eltern kommen aber auch von sich aus, um sich Hilfe zu suchen. Unterstützt wird das Projekt unteranderem von der Stadt. Leider gäbe es laut Wölfl aber leider immer noch zu wenig Fördermittel für solche Konzepte. Laut einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien, die im Auftrag von Grow Together (siehe Infokasten unten) erstellt wurde, spart jeder Euro, der in ein Kind in der frühen Lebensphase investiert wird, dem Staat später 22 Euro. Die würden sonst beispielsweise das Gesundheitssystem belasten. „Es geht dabei aber auch darum, dass die Kinder später einen besseren Schulabschluss machen können und im Arbeitsmarkt integriert werden“, sagt Katharina Kruppa, Vorstand von Grow Together.