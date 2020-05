Frostige Anträge sorgen für Herzklopfen

Ring im Sektglas oder Kniefall im Wohnzimmer gelten als veraltet. Ausgefallene Verlobungs-Ideen, die viele bisher nur aus Hollywood-Filmen oder von YouTube-Videos kannten, finden langsam auch in Österreich Verbreitung.

Allein in den vergangenen zwei Monaten kam es auf dem Platz des Wiener Eislaufvereins zu zwei Hochzeitsanträgen. Am 12. Jänner wurde die 19-jährige Hani während des Schlittschuh-Laufens mit roten Rosen und der Frage, ihren Freund Ari zu ehelichen, überrascht. Gut ein Monat davor hatten sich Bogdan und Florina hier verlobt. Lokführer Roland Reichart wiederum wählte den gemeinsamen Arbeitsplatz für seinen Antrag: Am ersten Jänner konnten die Fahrgäste des ICE 27 Reichart und Freundin Ingrid zur Vermählung gratulieren.

Laut Hochzeitsplanerin Nicola Etzelstorfer werden Hochzeiten generell immer mehr zum Erlebnis. Das reicht von ausgefallen Anträgen über unerwartete Attraktionen – etwa Hunde, die bei der Trauung, die Ringe tragen – bis zu Musikvideos der Feier als Andenken für die Gäste – besser, größer, anders. Etzelstorfer: „Jedes Brautpaar will die Vorhergehenden übertrumpfen.“

Sabine Heiner zittert vor Nervösität als das gelbe Capitals-Maskottchen mit dem Blumenstrauß auf sie zustapft. Die Stimme des Moderators schallt durch die Halle: „Liebe Sabine, willst du Christian heiraten?“ – „Na sicher!“, ruft Heiner und sieht ihren zukünftigen Mann an: „Du bist ja verrückt.“

Die Hochzeit soll im Sommer stattfinden.