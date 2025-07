Freundin im Drogenrausch erschlagen: 15 Jahre Haft

Im Februar hat ein Mann im Drogenrausch seine Freundin in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erschlagen.

Polizei wurde von Touristen alarmiert, die den Vorfall beobachteten und hörten, wie die Frau geschlagen und in die Wohnung gezogen wurde.

Wegen Mordes ist am Montag in Wien ein 21-Jähriger zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, weil er im Februar seine Freundin im Drogenrausch in einem Appartement in Wien-Leopoldstadt erschlagen hatte. Touristen, die eine gegenüberliegende Wohnung angemietet hatten, hatten die Polizei verständigt, weil sie eine lautstarke Auseinandersetzung am Gang mitbekamen und durch den Türspion beobachteten, wie der Angeklagte die Frau zu Boden schlug und in die Wohnung schleifte.

Zudem wurde der Angeklagte aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung und seines schweren Drogenmissbrauchs in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Während der Angeklagte die Entscheidung annahm, gab die Staatsanwältin keine Erklärung ab. "Ich bin ein Mörder" Der 21-Jährige bekannte sich schuldig. "Jetzt ist sie tot, ich bin ein Mörder", sagte er mehrfach nach seiner Festnahme, wie es nun auch vor Gericht erörtert wurde. "Man muss sich vorstellen, ich habe eine Mutter getötet."

Der Angeklagte war an sich in einem psychiatrischen Krankenhaus stationär aufgenommen, weil ihm seit längerem eine psychische Störung in Verbindung mit einer ausgeprägten Suchtmittelabhängigkeit zu schaffen machte. Seit er sieben oder acht Jahre alt war, war er auffällig, weil er ständig Kopfschmerzen vortäuschte, um nicht in die Schule zu müssen. Im Alter von zwölf Jahren begann er sich zu ritzen. Erst vor drei Jahren wurde ihm zum ersten Mal eine Diagnose gestellt, er hätte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mehrere Aufenthalte auf psychiatrischen Krankenhausstationen waren die Folge. Am Tag der Tat hatte er von 12.00 bis 17.00 Uhr einen Ausgang bewilligt bekommen. Von diesem kehrte er nicht zurück. Stattdessen traf er sich mit dem späteren, 47-jährigen Opfer, das er 2022 auf einer psychiatrischen Abteilung kennengelernt hatte, wo die beiden behandelt wurden.

Airbnb für Sextreffen angemietet Kurz vor der Tat begannen die beiden ein sexuelles Verhältnis. Um sich treffen zu können, mietete die 47-Jährige am 18. Februar unter ihrem Namen eine Airbnb-Wohnung im Grünen Prater an. "Wozu diente das Treffen", fragte der Vorsitzende des Geschworenensenats Andreas Hautz. "Sex und Drogen", antwortete der 21-Jährige nüchtern. Im Blut von beiden wurden später neben Medikamenten auch Amphetamin und Kokain gefunden. Nach dem Konsum habe er "ein Blackout" gehabt. "Ich erinnere mich nur noch an Fetzen." Es sei zu einem Streit gekommen; worum es dabei ging, wisse er nicht mehr. Früher habe man darüber gestritten, weil die Frau mit dem deutlich jüngeren Mann eine Beziehung wollte. "Das hab' ich mir nicht vorstellen können in dem Alter", sagte der Beschuldigte. "Aber ich weiß es wirklich nicht. Jemand ist tot und es hat keinen driftigen Grund gegeben für die Aktion", sagte er zu dem Streit am Tattag.

Urlauberpaar rief die Polizei Ein Paar aus Rumänien, das eine Wohnung gegenüber gemietet hatte, hörte die Hilfeschreie der Frau. Als die Urlauber aus ihrer Wohnung kamen, prügelte der damals 20-Jährige auf die Frau ein. Der Rumäne schrie lauthals "Stop, Stop", doch der Angeklagte zog die Frau an den Füßen zurück in die Räumlichkeiten, dann folgten laute Schlaggeräusche. Die Rumänen holten die Polizei. Die Touristen hatten von den Vorfällen sogar ein Video angefertigt, das bei der Verhandlung vorgeführt wurde. Als Polizeibeamte in der Appartement-Anlage eintrafen, kam für die 47-Jährige jede Hilfe zu spät. Sie hatte ein schweres Gesichtsschädeltrauma erlitten, das sie nicht überlebte. Der zum Tatzeitpunkt 20-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.