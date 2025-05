Im Drogenrausch 76-Jährige vergewaltigt: Acht Jahre Haft für 21-Jährigen

Als sie den am Straßenrand geparkten Wagen bemerkte, konnte Gisela M. (Name von der Redaktion geändert) noch nicht erahnen, welche Tortur ihr bevorstehen würde. Mit ihrem Hund spazierte die 76-Jährige an diesem Samstagmorgen auf einem Feldweg bei Möllersdorf (Stadtgemeinde Traiskirchen) im Bezirk Baden. Gegen 9 Uhr fiel ihr der Pkw mit zwei Insassen auf. Was sie nicht wusste: die beiden - ein 21-jähriger Bosnier und ein 29-jähriger Kroate - hatten eine lange Nacht mit reichlich Alkohol und Drogen hinter sich. Und waren gerade dabei, noch eine letzte Line Kokain zu ziehen.

Schläge ins Gesicht

"Sie hat ins Auto hereingeschaut, da habe ich Panik bekommen, weil wir gerade Drogen genommen haben", erinnert sich der 21-Jährige am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt an die Vorfälle des 30. Novembers 2024 zurück. Für das, was folgen sollte, kann er keine Erklärung liefern. Er sprang aus dem Fahrzeug, packte die Frau von hinten und zerrte sie in Richtung seines Wagens. Obwohl sich die 76-Jährige nach Leibeskräften wehrte und um Hilfe schrie, gelang es ihm, sie schließlich ins Fahrzeuginnere zu stoßen.