Mord an 81-Jähriger in Baden: Festnahme nach DNA-Treffer

Ein Monat nach dem Mord an einer 81-jährigen Frau in der Kurstadt Baden hat das NÖ Landeskriminalamt einen Verdächtigen festgenommen. Ein 28-jähriger Rumäne gilt als dringend tatverdächtig. Er stammt aus dem engen Bekanntenkreis des Opfers.

Die Stadtpolizei Baden öffnete die Wohnung der 81-Jährigen mit einem Zweitschlüssel . Dabei entdeckten sie die blutüberströmte Leiche. Aufgrund der bedenklichen Umstände übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen. Mord- und Tatortermittler des LKA nahmen die Spurensicherung und Erhebungen am Tatort auf. Eine gerichtlich angeordnete Obduktion ergab "Tod durch stumpfe Gewalt“.

Die Blutat erschütterte im Februar die Stadt Baden, nachdem eine 81-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Eine besorgte Bekannte der Pensionistin hatte Alarm geschlagen, nachdem sie die ältere Dame nicht erreichen konnte und einen Unfall befürchtete.

Nach dem Mord lief in der Umgebung rund um die Wohnung der getöteten Pensionistin die Suche nach dem Tatwerkzeug, an der Polizeischüler , Diensthunde und auch Taucher beteiligt waren. Gefunden wurd dabei allerdings nichts.

Deshalb konzentrierten sich die Fahnder zunächst auf die verertbaren Spuren. "Es gibt etwa eine zweistellige Summe an Personen aus dem Bekanntenkreis. Vorwiegend von den Männern wurden DNA-Vergleichsspuren genommen und jenen vom Tatort verglichen", erklärt der Leiter des NÖ Landeskriminalamtes, Stefan Pfandler.

Arbeitsloser gilt als Hauptverdächtiger

Bei dieser Überprüfung gab es eine Übereinstimmung. Eine DNA-Spur von der Leiche der Frau passte zu dem 28-jährigen rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Baden. Der Arbeitslos wurde damit als Hauptverdächtiger in dem Fall identifiziert. Am 12. März wurde der Beschuldigte aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt an seiner Wohnadresse festgenommen.

Trotz der belastenden Beweise zeigte sich der 28-Jährige nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.