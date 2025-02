Mord an 81-Jähriger in Baden: Polizei startet Zeugenaufruf

Nach dem Mord an einer 81-jährigen Frau in ihrer Wohnung in der Stadt Baden suchen die Ermittler dringend nach Zeugen . Besonders der Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und dem Auffinden der Leiche Montagmittag steht im Fokus der Erhebungen.

Seit Dienstag läuft in der Umgebung rund um die Wohnung der getöteten Pensionistin die Suche nach dem Tatwerkzeug, an der Polizeischüler , Diensthunde und auch Taucher beteiligt sind, erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager .

Die frühere Friseurin Margit G. war Montagmittag in ihrer Wohnung in der Braitner Straße tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies massive Schädelverletzungen auf. Laut Obduktionsergebnis wurde die 81-Jährige mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen.

Nachdem die Frau am Montag nicht erreichbar gewesen ist, hatten Angehörige sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt. Beamte gelangten mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung und entdeckten die Leiche der 81-Jährigen.

Laut Baumschlager werden Zeugen gesucht, die insbesondere ab Sonntagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen im Haus oder rund um den Tatort in der Braitner Straße in Baden gemacht haben. Hinweise werden an das NÖ Landeskriminalamt (LKA) unter Tel.: 059133 303333 erbeten. Die Erhebungen in dem Fall laufen indes weiter. Die Tatortgruppe des LKA habe bis Dienstagabend Spuren gesichert, so Baumschlager.

Nachbarn geschockt

Eine Nachbarin, die mit dem Opfer befreundet war, zeigte sich geschockt von der Bluttat. Die ehemalige Friseurin sei noch vor wenigen Tagen zusammen mit einer Freundin auf dem Begräbnis einer Bekannten gewesen. Am Sonntag wurde sie zuletzt lebend von Nachbarn im Haus gesehen, berichtet eine Bewohnerin der Wohnhausanlage. Die Frau galt als "extrem rüstig und gepflegt“, sie wird als liebenswert und freundlich beschrieben.

Die 81-Jährige habe sich erst kürzlich die Augen lasern lassen, um beim Autofahren besser zu sehen, schildert eine Bekannte.