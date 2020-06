Die Welt ein bisschen besser machen

Hermine Köstinger

Ähnlich sieht das die 67-jährige. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit hat sie durch den KURIER entdeckt.sie vor etwa sieben Jahren von dem Verein "Station Wien " las. Ein Verein, der es sich zur Aufgabe macht, Migranten in die Wiener Gesellschaft zu integrieren – mittels Deutschkursen, Kinovormittagen oder einheimischen Gesprächspartnern. Auf diesem Weg hatzum Beispiel den dichterisch begabten Iranerkennengelernt. Sie korrigiert seine Deutsch-Referate, er hilft ihr bei kaputten Haushaltsgeräten. Und so lernteauch die Türkinnen Gülay und Hüsna kennen. Wenn das letzte Treffen zu lange her ist, dann fordern das mittlerweile die Kinder der Türkinnen ein., die selbst keine Enkelkinder hat, ist ein bisschen so etwas wie eine Oma für sie geworden. Dazu kommt: "Ich bin in einem Alter, da fährt man nicht mehr so oft auf Urlaub. Aber durch die neuen Bekanntschaften kommt die Welt zu mir."

