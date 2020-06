Freispruch: Attacke mit Axt war Notwehr

Wenn Polizisten den Namen des Angeklagten im elektro­nischen Register eingeben, werden sie gewarnt: "Achtung, Gefahr beim Einschreiten!" Mit dem Serben Druica Z. ist nicht gut Kirschen essen, insbeson­dere, wenn er hinter dem Steuer sitzt.

Am 13. Jänner 2002 hat er einem anderen Autofahrer den Wagenheber auf den Kopf geknallt und wurde verurteilt. Am 8. Juni 2008 hat er einem anderen Verkehrsteilnehmer einen Motorradhelm auf den Kopf gedroschen und wurde verurteilt. Jedes Mal will er sich nur gewehrt haben. "Sie waren also immer das Opfer?", fragt die Richterin, der 33-Jährige (Verteidigung Rudolf Mayer) nickt.

Am 27. Mai dieses Jahres auf der Triester Straße in Wien-Favoriten war eine Axt im Spiel. Druica Z. ist an­geklagt, dem Toyota-Lenker Agron Seji damit eine Wunde am Kopf zugefügt und ihn außerdem in den Rücken gebissen zu haben. "Ein Hundebiss war das, nicht von einem Menschen", sagt der Verletzte als Zeuge.