Nachfolge gesucht: Freie Bühne Wieden steht vor neuem Kapitel

Bretter, die die Welt bedeuten, sind in Wien großzügig verlegt. Sie liegen an prominenten Adressen wie dem Wiener Burgtheater, dem Theater in der Josefstadt oder dem Volkstheater. Sie befinden sich aber auch im ersten Stock eines Alt-Wiener Zinshauses auf der Wiedner Hauptstraße 60b. Hier hebt sich seit der Gründung im Jahr 1976 der Vorhang der Freien Bühne Wieden.

16 Jahre rund um die Uhr Die Geschicke lenkt hier seit dem Jahr 2010 die Schauspielerin, Chansonnière und Regisseurin Michaela Ehrenstein. Doch ihre Ära geht in wenigen Monaten zu Ende, wie sie im Gespräch mit dem KURIER bestätigt – mitten im Probenstress: „Nach 16 Jahren mit 70 Uraufführungen und großem Idealismus werde ich mit Ende des Jahres die Direktion zurücklegen.“ Die Entscheidung dazu fiel bereits im Mai. „Ich möchte wieder mehr Zeit haben, mich meiner Kunst zu widmen“, sagt Ehrenstein. Denn die kam in den vergangenen 16 Jahren zu kurz. Die Leitung des Privattheaters nahm sie „rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche“ in Anspruch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fabian Steinschaden Michaela Ehrenstein wird sich Ende des Jahres von der Freien Bühne Wieden verabschieden.

Neue Leitung gesucht Hinzu komme, dass die Zeiten für Kulturinstitutionen wie die Freie Bühne Wieden nicht einfacher werden. „Ende 2026 steht zudem eine Sanierung des Hauses an – und ich möchte meinen Nachfolgern die Möglichkeit geben, sich noch davor gut einarbeiten zu können“, sagt Ehrenstein. Derzeit gibt es zwei Interessenten, die sich vorstellen können, ihre Nachfolge anzutreten. Auch sie werden, so die Direktorin mit Blick auf die angespannte Budgetlage, für und um das Theater kämpfen müssen. Eines steht fest: Das Theaterhaus wird Michaela Ehrenstein fehlen. „Ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll.“ Hat sie Hoffnung für die Zukunft „ihres“ Theaters? „Eine vage Hoffnung, ja. Die Freie Bühne Wieden ist aus der Wiener Kulturszene einfach nicht wegzudenken“, sagt sie überzeugt.