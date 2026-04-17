Frauen als Spione: „Sie hielten uns für dumm“

Lilli Pöttrich hörte nicht ihr Leben lang auf diesen Namen. Die heute 71-Jährige arbeitete als Studentin jahrelang unter dem Decknamen „Angelika“ in verschiedenen Ämtern und Botschaften. Heute lebt Pöttrich in Wien, in Penzing.

„Aber nur zum Vergnügen“, sagt die gebürtige Deutsche. Um die Bundeshauptstadt machte sie in der Vergangenheit jahrelang einen Bogen. Wien gilt bekanntlich als Hochburg für Spione (siehe Text unten). „Wenn man Dreck am Stecken hatte, sollte man damals nicht nach Wien fahren, das wäre verdächtig gewesen“, schildert die 71-Jährige bei einem Kolloquium am Freitag an der Fachhochschule Wien.

Pöttrich wuchs in bürgerlichen Verhältnissen in Düsseldorf auf und trat bereits als Schülerin der SPD bei. Sie studierte Rechtswissenschaft und wurde Mitglied des Sozialistischen Hochschulbundes. Im Sommer 1975 nahm der DDR-Auslandsgeheimdienst des Ministeriums für Staatssicherheit Kontakt mit ihr auf. „Zwei junge Männer haben bei mir geklingelt und gesagt, sie seien vom Institut für Imperialismus-Forschung. Das hat es natürlich nicht gegeben, aber das wusste ich damals nicht“, erzählt Pöttrich. Verpflichtungserklärung Sie habe schließlich „angebissen“ und 1976 die Verpflichtungserklärung für den DDR-Auslandsnachrichtendienst unterschrieben. Zu diesem Zeitpunkt nahm sie auch ihren Decknamen „Angelika“ an, den sie sich selbst ausgesucht hatte. „Ich wurde dann ausgebildet und lernte Verschlüsselungstechniken und Geheimschriften. Auch die Selbstkontrolle war wichtig, also dass man darauf achtete, ob man observiert wurde“, erzählt Pöttrich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stephanie Angerer An der FH Wien berichteten ehemalige Spioninnen über ihre Zeit im Nachrichtendienst.

Sie wechselte dann an die Universität nach Köln, wo sie Informationen über ihr privates und universitäres Umfeld sammelte. Das erklärte Ziel der DDR-Auslandsspionage bestand darin, Pöttrich ins Auswärtige Amt einzuschleusen. „Ich wurde dann auf die Sicherheitsüberprüfung vorbereitet. Es gab auch ein paar Stempel in meinem Pass, die dort nicht hätten sein sollen. Ich habe dann gesagt, das waren alles Studienreisen“, schildert die ehemalige Spionin im Gespräch. Pöttrich begann schließlich im Sommer 1983 im Auswärtigen Amt in Bonn zu arbeiten. Dort hatte sie Zugang zu Unterlagen über die Exportkontrolle westlicher Technologien in die Staaten des Ostblocks. Enttarnt und verurteilt Im Jahr 1993 flog Pöttrich schließlich auf und wurde verhaftet. Nach dem Prozess wurde sie zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, außerdem durfte sie sieben Jahre nicht als Anwältin arbeiten und auch nicht wählen gehen. Ob sie heute noch einmal die gleiche Entscheidung treffen würde und für den Nachrichtendienst arbeiten? Nein, sagt Pöttrich. „Es ist bitter, sich einzugestehen, dass das Gesellschaftsmodell, an das man geglaubt hat, an seinen eigenen Problemen zugrunde gegangen ist und nicht an der Niedertracht von Feinden.“

Mit einer weniger drastischeren Strafe ist Beatrice Schevitz davongekommen. Die gebürtige Amerikanerin sitzt neben Pöttrich im Saal an der FH und spricht über ihr Leben als DDR-Spionin. Die Amerikanerin zog in den 1970er-Jahren nach Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Mann arbeitete auch sie für den DDR-Auslandsgeheimdienst. Schevitz arbeitete als Sekretärin in der südafrikanischen Botschaft und anschließend als Erzieherin. „Unser Ziel war es, Informationen aus dem Bundeskanzleramt zu bekommen“, erzählt die 70-Jährige. Ihr Mann Jeffrey arbeitete beim John-F.-Kennedy-Institut an der Freien Universität Berlin, anschließend beim Kernforschungszentrum Karlsruhe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stephanie Angerer Beatrice Schevitz, ehemalige Spionin: „Das war der Vorteil damals als Frau. Die dachten, wir sind dumm. Deswegen die geringe Strafe.“