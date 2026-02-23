Frau tot auf Wiener Friedhof gefunden - Tatverdächtig ist eine 14-Jährige

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt worden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts auf Fremdverschulden. Ein 14-jähriges Mädchen wurde als dringend tatverdächtig festgenommen, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Eine Zeuge hat Montagnachmittag auf dem Friedhof eine schwer verletzte Person in einer Blutlache wahrgenommen und die Rettungskette in Gang gesetzt. Trotz rascher medizinischer Hilfe gab es für das Opfer keine Rettung mehr. "Es gab Hinweise bzw. eine Wahrnehmung zu einer tatverdächtigen Person", erklärt Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Diese konnte festgenommen werden und befand sich kurz nach der Bluttat bereits in Gewahrsam, so Haßlinger. Die Polizei steht im Bereich des Friedhofs in Penzing derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz.