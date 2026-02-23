Penzing

Frau tot auf Wiener Friedhof gefunden - Tatverdächtig ist eine 14-Jährige

Junges Mädchen könnte die Bluttat verübt haben. Sie befindet sich in Gewahrsam der Polizei.
Patrick Wammerl und Josef Kleinrath
23.02.2026, 20:01

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt worden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts auf Fremdverschulden.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde als dringend tatverdächtig festgenommen, heißt es aus Ermittlerkreisen. 

Eine Zeuge hat Montagnachmittag auf dem Friedhof eine schwer verletzte Person in einer Blutlache wahrgenommen und die Rettungskette in Gang gesetzt. Trotz rascher medizinischer Hilfe gab es für das Opfer keine Rettung mehr.

"Es gab Hinweise bzw. eine Wahrnehmung zu einer tatverdächtigen Person", erklärt Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Diese konnte festgenommen werden und befand sich kurz nach der Bluttat bereits in Gewahrsam, so Haßlinger. Die Polizei steht im Bereich des Friedhofs in Penzing derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine erst 14-jährige Teenagerin handeln. In welcher Verbindung sie zum Opfer steht, war vorerst noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. "Der Friedhof ist abgesperrt und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich", erklärt Haßlinger. Tatort- und Mordermittler des Landeskriminalamtes waren am Abend mit der Spurensicherung und den Erhebungen beschäftigt. 

Penzing
Agenturen, paw 

