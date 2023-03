Wien: Frau soll ihre Mutter und dann sich selbst erschossen haben

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen √ľber die Gedanken dabei, sie zumindest vor√ľbergehend auszur√§umen. Wer f√ľr weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt √Ąrzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in √Ėsterreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue √∂sterreichische Suizidpr√§ventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten f√ľr drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbez√ľglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des √∂sterreichischen Suizidpr√§ventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.