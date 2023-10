Frau mit Schusswaffe überfiel Drogerie in Wien

Eine Frau hat Mittwochfrüh in Wien-Donaustadt eine Drogerie überfallen. Die Täterin hatte laut Zeugen eine Schusswaffe in der Hand und bedrohte eine Angestellte. Mit Bargeld flüchtete sie laut Polizei und konnte bisher nicht geschnappt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.