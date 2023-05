Frau mit Messer verletzt: Lebensgefährtin soll falsche Angaben gemacht haben

Am Polizeinotruf wurde am Montagabend gemeldet, dass sich eine Frau in ihrer Wohnung in Währing mit einem Messer unabsichtlich im Brustbereich verletzt haben soll. Die Polizisten konnten auch eine zweite Frau in der Wohnung antreffen. Eine der Frauen war tatsächlich im Brustbereich verletzt und blutete stark. Die andere Frau gab an, dass sie ihre Freundin mit einem Messer bedroht habe und ihr dann in einem Gerangel im Brustbereich Schnittverletzungen zugefügt hatte.

Grund der Auseinandersetzung soll laut der Tatverdächtigen Eifersucht gewesen sein, deshalb drohte sie ihrer Lebensgefährtin mit dem Messer in der Hand die Wahrheit zu sagen. Am Notruf gab sie fälschlicherweise an, dass sich ihre Lebensgefährtin selbst verletzt hätte. Die 26-jährige Ungarin wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo oberflächliche Schnittverletzungen festgestellt wurden. Gegen die 26-Jährige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wurde nach ihrer Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Es besteht der Verdacht der schweren Nötigung und der Körperverletzung.

