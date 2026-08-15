Frau in Parkanlage angegriffen: Verdächtiger wurde verhaftet

Eine junge Frau ist Freitagabend in einer Parkanlage in Wien-Liesing von einem Mann, der nur mit einer Short bekleidet war, angegriffen worden. Der 39-Jährige verfolgte die 25-Jährige, attackierte sie dann plötzlich von hinten, riss sie zu Boden und würgte sie. Anschließend versuchte er, ihr die Kleidung vom Körper zu reißen. Die 25-Jährige rief laut um Hilfe und schlug mit ihrem Handy gegen die Stirn des Angreifers, weshalb ihr laut Polizei die Flucht gelang.

Die Wienerin verständigte sofort die Exekutive. Die 25-Jährige erlitt mehrere leichte Verletzungen. Sie wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in eine Polizeiinspektion gebracht. Der 39-Jährige konnte zum Glück von Einsatzkräften des Stadtpolizeikommandos Liesing, der Bereitschaftseinheit Wien und der Polizeidiensthundeeinheit Wien noch im Bereich des Parks festgenommen werden.