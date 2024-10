Niederösterreicherin überfallen: Täter festgenommen

Eine 55-Jährige ist Donnerstagmittag in Bernhardsthal (Bezirk Mistelbach) überfallen und beraubt worden.

Der Verdächtige, ein 46-jähriger tschechischer Staatsbürger, war zunächst mit Beute im dreistelligen Eurobereich geflüchtet und wurde später in seinem Heimatland festgenommen. Die Niederösterreicherin erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Verübt worden war der Überfall, als die 55-Jährige gerade ihr Wohnhaus betreten wollte. Der mit einem Messer bewaffnete und mit einem Tuch maskierte Mann drängte die Frau in das Objekt und forderte mehrfach Bargeld sowie Schmuck - "unter massiver Gewaltanwendung", wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung berichtete.

Täter festgenommen

Aufgrund der Flucht des 46-Jährigen wurde eine Fahndung eingeleitet. In deren Rahmen wurde der Beschuldigte von tschechischen Beamten gefasst. Die Beute hatte der Mann noch bei sich.