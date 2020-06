Frau erschlagen: Freund gesteht die Tat

Ich weiß nicht, warum sie ihn nicht stehen gelassen hat." Silvia N. klickt sich durch alte Fotos. Darauf ist ihre 30-jährige Tochter Veronika zu sehen. Etwa zu Weihnachten oder bei einem Familien­besuch. Dann kommen andere, verstörende Bilder: Veronika mit blutunterlaufenen Augen, Wunden am Körper. Die Beweisfotos führten zu einer Anzeige gegen ihren Freund David E. Der 25-Jährige soll dafür – und für Attacken auf andere Personen – sechs Monate im Gefängnis verbracht haben.

Die Haft änderte nichts an der Beziehung. Es blieb, erzählt ihre Mutter Silvia N., eine Gewaltbeziehung. Die Ausreden wurden immer banaler. Sie sei die Stiegen runtergefallen, erklärte die 30-Jährige ihren Eltern. "Gespräche", sagt Silvia N., "nutzten nichts." Sie hatte ohnehin kaum mehr Kontakt zu ihrer drogenabhängigen Tochter.

Am Samstag wurde Veronika N. in ihrer Wohnung in der Herbststraße in Wien-Ottakring getötet. Noch am selben Tag stellte ein Gerichtsmediziner die Todesursache fest: massive, stumpfe Gewalt gegen den Kopf. David E. wollte damit nichts zu tun haben. Er hatte am Samstagvormittag den Polizeinotruf gewählt. Er habe soeben die Wohnung betreten und seine Freundin schwer verletzt gefunden. Nun weiß man, dass er ge­logen hat.