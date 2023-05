Frau drückte zwei Mädchen Welpe in die Hand und verschwand

Am 24. April kam es in Meidling zu einer merkwürdigen Situation: Im Bereich des Wilhelmsdorfer Parks drückte eine Frau zwei Mädchen ihren kleinen Welpen in die Hand. Mit den Worten, sie ihnen das Tier schenken wolle, machte sie sich aus dem Staub. Da die beiden Mädchen zunächst dachten, die Frau erlaubt sich einen Spaß, warteten sie auf ihre Rückkehr. Nachdem die Frau aber nicht mehr auffindbar war, verständigten die Mädchen die Polizei und brachten den Welpen gegen 19 Uhr zur nächstgelegenen Polizeistation in Meidling.

Die Polizei brachte den kleinen Hund schließlich ins Tierquartier. Bei dem Welpen dürfte es sich um einen Chihuahua-Mischling handeln, der erst sieben Wochen jung sein - laut österreichischer Tierhaltungsverordnung ist sie demnach zu jung, um von ihrer Mutter getrennt zu werden. Weiters war Britney - wie sie im Tierquartier getauft wurde - nicht gechippt oder registriert, wodurch die Suche nach ihrer ehemaligen Halterin deutlich erschwert wird.