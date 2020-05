Frau bei Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf ist eine 52-jährige Frau am Samstagabend schwer verletzt worden. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 20 Uhr in die Wilhelm-Raab-Gasse gerufen. Als sie eintrafen, drang bereits Rauch aus den Fenstern.

Die Feuerwehrleute legten eine Löschleitung und drangen unter Atemschutz von innen zum Brandherd vor. In der betreffenden Wohnung bargen sie die 52-Jährige, brachten sie ins Freie und versorgten sie, bis die Berufsrettung übernahm.