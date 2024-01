Frau als Lockvogel: 21-Jähriger von 2 Männern ausgeraubt

Ein 21-jähriger Mann wurde in Sozialen Medien von einer Frau kontaktiert und nach einem Treffen in Favoriten in der Laxenburger Straße um 20.15 Uhr gefragt, welchem er zustimmte. Am ausgemachten Treffpunkt wurde der 21-Jährige von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Sie hatten Funkgeräte bei sich, gaben an Polizisten zu sein und sagten, dass der 21-Jährige ihnen folgen soll.

Als der 21-Jährige sich weigerte wurde er von den Männern mit Faustschlägen und einem Pfefferspray attackiert. Anschließend raubten sie das Mobiltelefon des Opfers und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief bisher erfolglos. Der 21-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt, durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.