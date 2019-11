FPÖ will Problemschüler in "Besserungszentren" stecken

Als Teil der Lösung des Problems wurde beim gestrigen Treffen der Ausbau des Opferschutzes vereinbart; außerdem sollen die Wiener Schulen einen Leitfaden erhalten, wie sich Lehrer in unterschiedlichen Gewalt- und Konfliktsituationen verhalten und an welche Stellen sie sich im Krisenfall wenden können.

"Solange es Gewalt in der Schule gibt, müssen wir etwas dagegen tun“, so Himmer.

Besserungszentren

Maximilian Krauss, Stadtrat und Bildungssprecher der Wiener FPÖ, lieferte am Dienstag via Aussendung auch einen Vorschlag, wie man der "oft importierten Kinder- und Jugendgewalt" begegnen könnte.

Er fordert, stellvertretend für die Wiener FPÖ, "Problemschüler" in sogenannte " Besserungszentren" zu stecken. "Die brandgefährliche Situation an den Wiener Schulen verlangt nach aktiven Schritten. Allein Gespräche am Runden Tisch und Broschüren über Gewalt an Schulen werden die Probleme nicht lösen", argumentiert Krauss.