FPÖ-Bezirksrat Markus Gudenus: Todesstrafe für Frankfurt-Verdächtigen

Die Wiener FPÖ stellte am Dienstagabend klar, man lehne "die Todesstrafe entschieden ab". Landesparteisekretär Michael Stumpf sagte: "Das Facebook-Posting des Wiener Bezirksrats Markus Gudenus stellt dessen Privatmeinung dar und entspricht nicht der Parteilinie."

Tödlicher Angriff

Hintergrund: Ein Mann hatte am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main am Montag eine Frau und deren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind wurde von dem Zug erfasst und getötet, die Frau überlebte. Wenig später ist bekannt geworden, dass der Mann mit Wohnsitz in der Schweiz einst aus Eritrea eingereist war. Er wurde seit einigen Tagen von den Schweizer Behörden wegen eines anderen Vergehens gesucht und war bereits seit längerer Zeit in psychiatrischer Behandlung.