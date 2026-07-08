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Lebensretter aus der Luft: So arbeitet die ÖAMTC-Flugrettung

500.000 Einsätze, unzählige gerettete Leben: Wenn am Boden die Zeit davonläuft, hebt die Flugrettung ab. Zum Jubiläum blicken wir hinter die Kulissen, zeigen den neuesten Heli-Prototypen und besprechen, wie Extremwetter die Crews vor Herausforderungen stellt.
Michael Baumgartner
08.07.2026, 11:41

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Derzeit sorgen 32 Helis auf 24 Stützpunkten dafür, dass jeder Ort in Österreich innerhalb von 15 Flugminuten erreicht werden kann. Ein neues Heli-Modell soll die Flotte ab 2028/2029 verstärken, zehn Stück seien bereits bestellt. Herausforderungen bleiben vor allem Vereisung und Nebel - an Lösungen wird gearbeitet. 24/7 betriebene Standorte werden weiter ausgebaut.

Wien
kurier.tv  |   |  Aktualisiert vor 16 Minuten

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