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Lebensretter aus der Luft: So arbeitet die ÖAMTC-Flugrettung
500.000 Einsätze, unzählige gerettete Leben: Wenn am Boden die Zeit davonläuft, hebt die Flugrettung ab. Zum Jubiläum blicken wir hinter die Kulissen, zeigen den neuesten Heli-Prototypen und besprechen, wie Extremwetter die Crews vor Herausforderungen stellt.
Derzeit sorgen 32 Helis auf 24 Stützpunkten dafür, dass jeder Ort in Österreich innerhalb von 15 Flugminuten erreicht werden kann. Ein neues Heli-Modell soll die Flotte ab 2028/2029 verstärken, zehn Stück seien bereits bestellt. Herausforderungen bleiben vor allem Vereisung und Nebel - an Lösungen wird gearbeitet. 24/7 betriebene Standorte werden weiter ausgebaut.
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