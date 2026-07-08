Lebensretter aus der Luft: So arbeitet die ÖAMTC-Flugrettung

Derzeit sorgen 32 Helis auf 24 Stützpunkten dafür, dass jeder Ort in Österreich innerhalb von 15 Flugminuten erreicht werden kann. Ein neues Heli-Modell soll die Flotte ab 2028/2029 verstärken, zehn Stück seien bereits bestellt. Herausforderungen bleiben vor allem Vereisung und Nebel - an Lösungen wird gearbeitet. 24/7 betriebene Standorte werden weiter ausgebaut.