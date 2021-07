Flughafen Wien: Fast 80 teils seltene Reptilien sichergestellt

Am Flughafen Wien sind am Wochenende vom Zoll knapp 80 teils seltene Reptilien im Gepäck eines Passagiers entdeckt worden. Der aus Südafrika über Madrid eingereiste Tscheche hatte Schildkröten, Chamäleons, Geckos, Echsen und Schlangen geschmuggelt, bestätigte das Finanzministerium am Dienstagabend Medienberichte. Die lebenden Tiere waren in Kunststoffbehältern im Koffer des Mannes verpackt.