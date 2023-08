Flüchtiger Lenker hatte Strafen in der Höhe von 140.000 Euro nicht bezahlt

Weil ein Auto in der Leopoldstadt in einem auffällig schlechten technischen Zustand war, wollten Polizisten der Polizeiinspektion Leopoldsgasse dieses am Mittwochvormittag anhalten. Der Wagenlenker stoppte laut Exekutive jedoch nicht und flüchtete zuerst mit seinem Fahrzeug und anschließend zu Fuß in einen Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Vivarumstraße. Dort wurde er angehalten.

Es stellte sich heraus, dass der Mann, ein 37-jähriger Inder, keinen gültigen Führerschein besitzt, das Auto nicht zugelassen und der Lenker Verwaltungsstrafen in Höhe von rund € 140.000,- offen hat. Darüber hinaus besteht der Verdacht der Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der 37-Jährige allerdings.

Er wurde festgenommen, die Kennzeichen des Autos wurden abgenommen. Sie gehörten zu einem anderen Fahrzeug.

