Fluchtachterl: Räuber sollen Frau an der Bar betäubt haben

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann schüttet am 28.01.2010 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) Tropfen in ein Glas. Auf einer Karnevalsfeier vom 09.02.2013 auf den 10.02.2013 in Fulda, sind mehrere Frauen entgegen ersten Annahmen wohl doch nicht mit K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt worden. In den Urin- und Blutproben der Betroffenen konnten keine Betäubungsmittel nachgewiesen werden. Foto: Achim Scheidemann/dpa (zu dpa/lhe "Doch keine K.o.-Tropfen auf Fuldaer Karnevalsfeier" vom 20.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

