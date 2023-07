Flucht vor der Polizei: 17-Jähriger sprang aus sieben Metern Höhe

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagvormittag beim Versuch, vor der Polizei zu flüchten, in Wien-Währing aus dem Fenster gesprungen. Bei dem Sturz aus etwa sieben Metern Höhe zog sich der Bursch laut Berufsrettung mehrere Knochenbrüche zu. Die Beamten hatten in der Gentzgasse eine Hausdurchsuchung durchführen wollen, da sie den Serben verdächtigen, Drogendealer zu sein. Tatsächlich wurden rund 331 Gramm Heroin und rund 14 Gramm Kokain entdeckt.